“Clássicos do Pop Rock” encerra nesta 5ª, com cover de Raul Seixas no Tivoli

O projeto “Clássicos do Pop Rock” do Tivoli Shopping, que conta com shows gratuitos de artistas do pop rock nacional, encerra nesta quinta-feira (11), com cover de Raul Seixas. A apresentação acontece às 19h30, na Praça de Alimentação.

A banda Ecologia, liderada por Mauro Ross, resgata as canções e o legado de Raul, com um repertório vasto e repleto de sucessos, como “Metamorfose Ambulante”, “Maluco Beleza”, “Sociedade Alternativa”, “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás” e “Tente Outra Vez”.

“O cover de Raul Seixas será o último show dessa edição do projeto ‘Clássicos do Pop Rock’. É uma ótima oportunidade para relembrar as músicas desse grande artista com toda a família”, disse a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Além deste show, o projeto contou apresentações covers de Mamonas Assassinas e Queen.

SERVIÇO

“Clássicos do Pop Rock”, cover de Raul Seixas

Data: quinta-feira (11)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Tivoli Shopping

Entrada gratuita

