Rodrigo Faro faz Silvio Santos em filme sobre sequestro; trailer

UCI começa pré-venda de “Planeta dos Macacos: O Reinado”

Uma das maiores franquias do cinema está chegando na UCI. “Planeta dos Macacos: O Reinado” estreia nas telonas no dia 9 de maio e, a partir desta quarta-feira, 10, os fãs já podem garantir seus ingressos para conferir a superprodução na rede.

Dirigido por Wes Ball (“Maze Runner: Correr ou Morrer”), o longa também estreia nas salas IMAX, que garantem imersão completa através de uma proporção estendida da tela gigante – quatro vezes maior do que a de projeção digital comum – que gera imagens com mais brilho, nitidez e profundidade. Os primeiros que forem assistir em IMAX ganham um ticket colecionável.

“Planeta dos Macacos: O Reinado” se passa anos após o reinado de César, quando os macacos passaram a ser a espécie dominante, enquanto os humanos viviam às sombras. Mas apesar de César ser o responsável pela segurança da nova geração de primatas, muitos não sabem dos feitos e da filosofia do antigo líder e começam a escravizar outros grupos.

Neste cenário, um jovem macaco, que viu seu clã ser capturado, parte em uma viagem em busca de sua liberdade.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.