A atriz Brigitte Bardot, ícone da cinematografia francesa, morreu neste domingo (28.12). A informação foi confirmada pela Fundação que leva seu nome.

No último dia 17 de outubro, a artista havia sido submetida a uma cirurgia de baixo risco, em Toulon, na França, após um mal súbito em sua residência em Saint-Tropez. Na ocasião, a equipe médica considerou seu quadro grave.

Brigitte Bardot também foi modelo e cantora

E teve sua relação com o Brasil marcada pelo fato de ter sido quem ‘descobriu’ e deu fama a Búzios, no litoral carioca.

Brigitte ficou mundialmente conhecida entre as décadas de 1950 e 1960 ao protagonizar filmes como “E Deus criou a mulher” (1956), “O desprezo” (1963) e “As petroleiras” (1971). Além do cinema, Bardot construiu uma sólida carreira como modelo, tornando-se musa de diversos fotógrafos e estilistas como Pierre Cardin com quem dividiu a criação dos figurinos do longa “Viva Maria!” (1956), dirigido por Louis Malle.

Nas últimas décadas, dedicou-se integralmente ao ativismo pelos direitos dos animais através da fundação que leva o seu nome.

