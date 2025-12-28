Vídeo borrado- Uma casa que tem uma idosa, uma pessoa deficiente (filha da idosa) no jardim da Paz em Americana tem sido alvo de crianças que parece ‘brincar’ de chutar os portões. Os ataques se intensificaram nessa semana de Natal e o portão chegou a ser quebrado.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A gravação foi feita na noite deste sábado (27) , por volta das 19h30. A família pediu ajuda para que os pais ou responsáveis orientem as crianças a respeitar os mais velhos.
Vídeo: crianças atazanam vizinhos no jd da Paz em Americana
Leia Mais notícias da cidade e região