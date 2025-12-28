O Turismo Tech, conceito que une viagens, tecnologia e gestão digital, está redefinindo a forma como os brasileiros alugam e administram imóveis para hospedagem. Segundo relatório do site Casa Temporada, plataforma especializada em aluguel de temporada, o setor deve crescer entre 20% e 30% ao ano até 2030, impulsionado pela transformação digital e pela popularização dos imóveis de temporada nas principais cidades brasileiras.

Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro são destaques como os pólos que mais adotam tecnologia, atraem turistas e geram novas oportunidades de empreendedorismo.

O que é Turismo Tech? O conceito que está mudando o mercado de aluguel de temporada

O termo Turismo Tech descreve a fusão entre o setor de turismo e soluções tecnológicas avançadas — incluindo automação, inteligência artificial, digitalização de processos e plataformas de gestão.

No contexto do Aluguel de Temporada, o Turismo Tech envolve: Check-in digital e fechaduras inteligentes; Sistemas de precificação automática por IA; Automação de anúncios em múltiplas plataformas; Gestão de reservas com dashboards integrados; Uso de sensores, IoT e manutenção preventiva, Atendimento ao hóspede via assistentes digitais e Monitoramento remoto com ferramentas de segurança smart.

Segundo o Site CasaTemporada, essas tecnologias tornam o anfitrião “um gestor digital de hospedagem”, com acesso facilitado a métricas, indicadores e estratégias de faturamento.

“Turismo Tech é o novo motor da hospitalidade. Sem tecnologia, o anfitrião perde eficiência e receita. Com tecnologia, ele opera como empresa”, destaca a equipe de Inteligência do CasaTemporada.

Tendências que devem guiar o Turismo Tech até 2030

Com base no relatório obtido pelo site Casa Temporada, três movimentos principais devem moldar o setor de aluguel temporada nos próximos anos: Gestão 100% digital, Expansão e Profissionalização dos imóveis de temporada e interiorização do Turismo Tech.

Cidades que lideram o movimento do Turismo Tech no Brasil

Segundo dados obtidos pelo site CasaTemporada, plataforma especializada em gestão e inteligência de Mercado de Casas para Alugar por Temporada, o avanço do Turismo Tech — combinação de hospedagem alternativa, automação, dados e experiências digitais — acelerou acima da média nacional entre os anos de 2022 e 2025, puxado por cidades que estruturaram ecossistemas fortes de inovação, turismo e mercado imobiliário.

São Paulo: Capital nacional do turismo corporativo e da inovação digital.

Entre 2022 e 2025, São Paulo registrou um crescimento de 41% na oferta de imóveis preparados para locação digital (self check-in, fechaduras eletrônicas e integração com PMS). A rentabilidade do aluguel de temporada ficou 18% a 32% acima do modelo tradicional em imóveis de médio e alto padrão.

Projeção CasaTemporada.com para 2030: expansão acumulada de 60% no volume de hospedagens tech-first, impulsionada pelo turismo de negócios híbrido (presencial + remoto).

Rio de Janeiro: Alta demanda turística e os maiores índices de busca por apartamentos por temporada.

Desde 2022, o Rio foi a capital que mais cresceu em volume de reservas digitais: +55% até 2025, puxado pelo retorno pleno dos grandes eventos e pela expansão de apartamentos automatizados na zona sul e Barra da Tijuca.

A ocupação na alta temporada se manteve entre 85% e 92%, com pico histórico no verão de 2024/2025.

Projeção do CasaTemporada.com para 2030: crescimento anual composto de +19%, sustentado pela profissionalização dos anfitriões, tecnologia, IA e aumento da demanda internacional.

Renato Salgado, gestor profissional em São Paulo, relata:

“Eu operava dois imóveis manualmente. Hoje gerencio sete com IA e automação. Meu lucro dobrou e trabalho menos.”

O CasaTemporada.com reforça que esses casos representam a nova geração de empreendedores do setor.

O que é Turismo Tech? Qual sua relação com o Mercado Imobiliário ?

Com a ascensão do Turismo Tech, o Brasil está entrando em seu maior ciclo de prosperidade no aluguel de temporada. A combinação de: alta demanda, profissionalização, automação com IA e crescimento das plataformas torna o setor uma das maiores oportunidades de empreendedorismo da próxima década.

“O crescimento até 2030 será histórico. Quem entrar agora no aluguel de temporada estará no melhor momento para escalar”, conclui o CasaTemporada.

O aluguel de temporada deixou de ser uma alternativa e se tornou um dos pilares do turismo brasileiro. E, segundo o CasaTemporada, a transformação está apenas começando.

