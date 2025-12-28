Em um cenário marcado pelo excesso de informações sobre saúde, muitas vezes fragmentadas, contraditórias ou superficiais, cresce a busca por conteúdos que ofereçam contexto, base científica e reflexão de longo prazo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Nos últimos anos, livros escritos por médicos, pesquisadores e especialistas em comportamento têm ocupado um espaço relevante nesse debate, ao propor uma relação mais consciente com o corpo, os hábitos e a saúde mental. Em comum, essas obras se afastam de promessas rápidas e reforçam a importância de processos consistentes, escuta do próprio organismo e decisões sustentáveis ao longo do tempo.

A seguir, uma curadoria de sete livros que ajudam a compreender a saúde de forma mais ampla, integrando ciência, comportamento e qualidade de vida, leituras que ganham ainda mais relevância em 2026, diante dos desafios atuais relacionados ao estresse, à longevidade e ao cuidado contínuo com o corpo e a mente.

AtmaSoma – O equilíbrio entre a ciência e o prazer para viver mais e melhor

Lançado em novembro de 2025, o livro da médica endocrinologista e PhD Alessandra Rascovski propõe uma abordagem integrativa da saúde, que considera corpo e mente como dimensões indissociáveis. A obra parte da experiência clínica da autora para discutir os desafios contemporâneos do cuidado com a saúde em um contexto marcado pelo excesso de informações, protocolos rígidos e soluções imediatistas.

Ao longo do livro, Rascovski analisa como hormônios, sono, metabolismo, emoções e comportamento se influenciam mutuamente, reforçando que o organismo funciona de forma integrada. A autora também aborda o uso crescente de tecnologias de monitoramento da saúde, defendendo que esses recursos devem servir como apoio à tomada de decisões conscientes, e não como instrumentos de vigilância permanente.

O livro se posiciona de forma crítica à lógica da urgência que domina o discurso atual sobre bem-estar e propõe que a saúde seja entendida como um processo contínuo, sustentado por constância, adaptação e escuta do próprio corpo, sem idealizações ou metas rígidas.

Outlive – A arte e a ciência de viver mais e melhor



Escrito pelo médico Peter Attia, referência em medicina preventiva e longevidade, o livro discute como ampliar não apenas a expectativa de vida, mas principalmente os anos vividos com qualidade. A obra aborda temas como saúde metabólica, sono, nutrição, exercício físico e prevenção de doenças crônicas, combinando dados científicos com a prática clínica.

Attia defende uma mudança de paradigma na medicina, com foco maior na prevenção e na manutenção da funcionalidade ao longo do tempo. O livro ganhou destaque internacional e figurou na lista de mais vendidos do The New York Times.

Hábitos Atômicos

Um dos livros mais populares sobre mudança comportamental, “Hábitos Atômicos” apresenta um método baseado em pequenas transformações consistentes ao longo do tempo. James Clear explora como os hábitos se formam e como ajustes aparentemente simples podem gerar impactos duradouros na saúde, na produtividade e no bem-estar.

A obra se apoia em conceitos da psicologia comportamental e da neurociência, traduzidos em uma linguagem acessível e aplicada ao cotidiano. O foco está menos em força de vontade e mais na criação de ambientes e sistemas que favoreçam escolhas saudáveis.

O cérebro e a menopausa

Neste livro, a neurocientista Lisa Mosconi analisa a menopausa a partir de uma perspectiva ainda pouco explorada: seus efeitos diretos sobre o cérebro. A autora apresenta evidências científicas que mostram como as mudanças hormonais desse período impactam cognição, humor, metabolismo e saúde neurológica.

A obra contribui para ampliar o debate sobre saúde feminina, ao tratar a menopausa como uma transição biológica complexa, que pode ser compreendida e atravessada com mais informação e estratégias de cuidado baseadas em ciência.

Uma vida bem vivida: os 6 segredos de uma médica centenária

Escrito por Gladys McGarey, médica que viveu mais de um século, o livro reúne reflexões construídas a partir de décadas de prática clínica e experiência pessoal. A autora compartilha princípios que atravessam temas como propósito, conexão, movimento e cuidado ao longo da vida.

Mais do que um manual técnico, a obra propõe uma visão de saúde que integra aspectos físicos, emocionais e relacionais, reforçando a importância do sentido e da continuidade no cuidado consigo mesmo.

A ciência da meditação – Como transformar o cérebro, a mente e o corpo

Daniel Goleman e Richard Davidson analisam, com base em estudos científicos, os efeitos da meditação sobre o cérebro e o corpo. O livro discute como práticas meditativas podem influenciar funções cognitivas, regulação emocional e resposta ao estresse, a partir de evidências da neurociência.

A obra se diferencia por ir além de uma abordagem espiritual ou motivacional, concentrando-se nos impactos mensuráveis da meditação e em como essas práticas podem ser incorporadas à rotina de forma consistnte.

O poder do hábito – Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios

Resultado de uma investigação jornalística aprofundada, o livro de Charles Duhigg explica como os hábitos funcionam no nível individual e coletivo. A partir do conceito de “gatilho, rotina e recompensa”, o autor mostra como padrões de comportamento são formados e como podem ser modificados.

Embora seja amplamente utilizado no mundo corporativo, o livro tem forte aplicação na área da saúde, ao ajudar o leitor a compreender comportamentos automáticos relacionados à alimentação, atividade física e autocuidado.

Sobre a Atma Soma

Liderada pela endocrinologista Alessandra Rascovski, a Atma Soma tem foco na prática da medicina de soma, unindo várias especialidades em prol dos pacientes, respeitando a sua individualidade e oferecendo a ele uma vida longa e autônoma.

A clínica conta com um time de médicos e profissionais assistenciais de diversas áreas como endocrinologia, urologia, ginecologia, nutrição, gastroenterologia, geriatria, dermatologia, estética, medicina oriental e ayurveda, com olhar dedicado à prática do cuidado focado no eixo neurocognitivo, metabólico e hormonal.

Leia + sobre saúde