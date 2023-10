Idosa viraliza na internet após resultado surpreendente de cirurgia plástica

Idosa- A cirurgia plástica e procedimentos estéticos podem trazer

resultados surpreendentes, fazendo com que qualquer pessoa tenha alguns anos a menos, mas esta semana, o antes e depois de uma mulher de 68 anos viralizou nas redes sociais e levantou questionamentos sobre a veracidade dos resultados.

O resultado da cirurgia plástica realizada em Dilek, de 68 anos, levantou uma série de debates da internet após ser divulgado no perfil oficial do cirurgião plástico turco, Dr. May, responsável pelos procedimentos.

Dilek aparece irreconhecível em diversos ângulos, o que, de acordo com o médico responsável ocorreu dois anos após a paciente realizar uma rinoplastia – plástica no nariz -, um facelift – estica a pele do pescoço e rosto para eliminar marcas de envelhecimento – e uma blefaroplastia – cirurgia para retirar excessos de pele na região dos olhos.

Nos comentários da publicação, internautas questionaram se os resultados eram reais e houve até mesmo quem levantasse a possibilidade do uso de efeitos digitais nas fotos.

É possível ter resultados tão surpreendentes assim?

De acordo com a Médica pós graduada em dermatologia, Dra. Nicolly Machado, a melhora na qualidade da pele mostrada nas imagens não decorre dos procedimentos citados pelo médico.

“Apesar de o grupo de procedimentos citados pelo cirurgião responsável ter realmente efeitos impressionantes como reduzir rugas, adaptar o contorno do nariz deixando-o mais harmônico com o rosto e retirando o excesso de pele, o resultado mostrado provavelmente foi exagerado com edições de imagens“.

“Podemos notar uma melhora abrupta na qualidade e firmeza da pele, o que não se explica pelos procedimentos citados“, afirma Dra. Dra. Nicolly Machado.

