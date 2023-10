Paulistano ganha lancha de R$214 mil na SP BoatShow

O paulistano Nicolas Torreão foi o sortudo que ganhou uma lancha

Focker 188 Joy, de 18 pés com motorização Yamaha em promoção realizada na 26ª edição do São Paulo Boat Show, maior evento náutico da América Latina em conjunto com o estaleiro nacional Fibrafort. O modelo sorteado está avaliado em R$ 214 mil, tem capacidade para até sete passageiros e chama a atenção pelo design exclusivo das famosas lanchas Focker, além de oferecer espaço e funcionalidade, o que facilita a circulação e a integração entre as pessoas a bordo.

“A sensação é indescritível. Ainda estou tremendo. Botei no viva voz para minha mãe ouvir o anúncio e ela está chorando de alegria. Ainda não estou acreditando. Fiz uma viagem há três anos e tive o primeiro contato com a náutica. Sempre fui apaixonado pelo mar. Já vou pedir férias assim que possível para aproveitar essa beleza”, comemorou o profissional de TI.

“É algo muito especial e emocionante fazer parte do momento da concretização de um sonho. Nós, da Fibrafort, temos como missão difundir a cultura náutica no Brasil e no exterior e contribuir com o seu desenvolvimento. Por isso, ver novas pessoas ingressando neste universo nos motiva a seguir sempre evoluindo em busca da excelência”, complementa a gerente comercial e marketing, Barbara Martendal Yamamoto.

“É emocionante fazer parte desse momento tão especial. É um marco para o evento por ser o prêmio mais caro sorteado até hoje. Além disso, é uma forma de potencializar esta cultura no nosso país. Nosso intuito é manter este tipo de parceria com os estaleiros e fazer com que cada vez mais o público se aproxime da náutica”, destaca a diretora geral da Boat Show, Thalita Vicentini.

Sobre o Grupo Náutica

Com mais de 40 anos de mercado, o Grupo Náutica traz soluções em infraestrutura, eventos e comunicação náutica. É formado pela Revista Náutica (https://www.nautica.com.br), pioneira e líder absoluta no setor; o Boat Show, mais importante salão náutico da América Latina com as edições de São Paulo, Itajaí e Rio de Janeiro; a Metalu, maior fabricante de píeres e passarelas em alumínio do mundo; e a Ilha dos Coqueiros, em Angra dos Reis, um espaço que proporciona experiências exclusivas. O grupo também se preocupa com as questões sociais e é detentora das ações “Só Jogue na Água o que Peixe pode Comer”, assinada pelo cartunista Ziraldo, e “Por Uma Cidade Navegável”, que busca a navegação em lugares inimagináveis, assim como desenvolve os principais Guias de Turismo Náutico do país.

