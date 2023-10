Corpo é encontrado nesta terça e polícia suspeita de duplo homicídio

O corpo de uma mulher foi encontrado nesta terça-feira em um canavial, próximo à antiga Usina de Cillo, em Santa Bárbara d’Oeste, pela Guarda Municipal. A suspeita é de que a vítima seja Fernanda Silva Bim, 44 anos, moradora de Hortolândia, desparecida desde o último dia 3.

SUSPEITA DE DUPLO HOMICÍDIO. O filho de Fernanda, Maurício Silva Ferreira, de 24 anos, desapareceu no mesmo dia e o corpo do jovem foi localizado na sexta-feira na mesma área. O corpo tinha membros decepados, assim como o da mulher encontrada nesta terça.

No dia do desaparecimento da mãe e do filho, a avó do rapaz foi encontrada com vários ferimentos na casa da família.

Um homem de 53 anos, que seria ex-companheiro de Fernanda, é suspeito do crime. A Polícia Civil solicitou a prisão temporária de 30 dias do homem, que está detido na delegacia de Hortolândia.

