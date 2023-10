Polícia captura 3 procurados pela justiça em Americana nesta terça

A polícia militar capturou, nesta terça-feira, em Americana, três indivíduos procurados pela justiça. Um de 29 anos, outro de 61 anos e mais um de 44 anos. Os três estão desempregados.

A equipe em patrulhamento avistou o indivíduo, na Rua da Ervilha, adentrando em uma área de mata e escondendo-se embaixo de uma tenda lona, sendo de imediato abordado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém, realizada pesquisa via COPOM, foi informado que o abordado, de 29 anos, estava em situação de procurado pela justiça. Diante o exposto, o indivíduo foi conduzido até o 2° Distrito Policial, onde permaneceu preso.

A equipe em patrulhamento pela Rua José de Alencar, se deparou com um indivíduo que, ao perceber a presença policial, levou a mão em sua cintura, aparentando ter um volume, sendo de pronto abordado. Realizada a busca pessoal, nada foi localizado, porém, realizada pesquisa via COPOM, ficou confirmado um mandado de prisão em seu desfavor. Diante o exposto, o indivíduo, de 61 anos, foi conduzido até o Plantão Policial, permanecendo preso.

A equipe em patrulhamento na rua São Vito, já com informações sobre um indivíduo procurado pela justiça, logrou em localizá-lo. Realizada pesquisa via COPOM, constou um mandado de prisão, em aberto, em seu desfavor. Diante do exposto, o indiciado, de 44 anos, foi conduzido até à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

