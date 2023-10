Silicone com Recuperação Rápida em 24 horas é Real?

A colocação de prótese de silicone com recuperação rápida, conhecida como “24 horas”,

tem sido apresentada como uma opção que permite aos pacientes retornar rapidamente às suas atividades diárias. No entanto, é fundamental separar os fatos da ficção e entender os prós e contras dessa técnica inovadora.

O cirurgião plástico da Clínica Libria, Dr. Hugo Sabath, explica que, diferente do procedimento tradicional, no qual a recuperação é mais prolongada, a prótese de silicone com recuperação rápida envolve a colocação do implante atrás do músculo peitoral. Essa abordagem tem como objetivo reduzir o tempo de recuperação, mas também limita o tamanho das próteses que podem ser utilizadas. A musculatura do peito não possui a elasticidade necessária para acomodar próteses maiores, o que pode frustrar as expectativas de quem busca um aumento significativo do tamanho dos seios.

Além disso, é importante destacar que o resultado estético com essa técnica tende a ser mais discreto. A parte superior do silicone fica coberta pelo músculo, resultando em uma transição suave que não destaca o colo. Para quem busca seios mais destacados, com o colo mais marcado, essa técnica pode não atender às expectativas.

Outro ponto a ser considerado é que, apesar da recuperação rápida, ainda existem restrições e recomendações pós-operatórias. Nos primeiros dias após a cirurgia, é essencial seguir as orientações médicas, incluindo repouso e restrições de atividades físicas. Embora seja possível retomar as atividades normais mais rapidamente, atividades de alto impacto e levantamento de pesos devem ser evitados por um período determinado.

A colocação de prótese de silicone com recuperação rápida também requer anestesia geral devido à complexidade do procedimento. Isso implica em um risco cirúrgico maior em comparação com outros tipos de anestesia.

“É importante ressaltar que a escolha dessa técnica requer um cirurgião plástico qualificado e experiente, pois nem todos os profissionais estão habilitados para realizá-la. A complexidade do procedimento exige conhecimento e habilidades específicas para garantir resultados seguros e satisfatórios”. Destaca o médico da Clínica Libria.

É comum surgirem mitos em torno da prótese de silicone com recuperação rápida, e é importante desmistificar essas informações para que as pessoas possam tomar decisões informadas sobre a cirurgia plástica. O cirurgião da Clínica Libria cita alguns dos mitos mais comuns e fornecer as verdades por trás deles:

Mito: A recuperação rápida significa que não haverá dor ou desconforto. Verdade: Embora a recuperação rápida possa implicar em um retorno mais rápido às atividades diárias, é normal sentir algum desconforto e dor após a cirurgia. O uso de medicamentos prescritos pelo médico e seguir as instruções de cuidados pós-operatórios ajudarão a minimizar o desconforto. Mito: A colocação de prótese de silicone com recuperação rápida é adequada para todos. Verdade: Nem todos os pacientes são candidatos ideais para a colocação de prótese de silicone com recuperação rápida. É necessário avaliar individualmente cada caso, levando em consideração fatores como a elasticidade da pele, histórico de cirurgias anteriores e o tamanho desejado das próteses. Mito: A recuperação rápida permite retornar às atividades normais imediatamente. Verdade: Embora a recuperação rápida possa permitir um retorno mais rápido às atividades diárias, é importante seguir as recomendações médicas para evitar complicações. Atividades físicas intensas e levantamento de pesos devem ser evitados durante o período de recuperação para garantir o sucesso do procedimento. Mito: A prótese de silicone com recuperação rápida não apresenta riscos. Verdade: Como qualquer procedimento cirúrgico, a colocação de prótese de silicone com recuperação rápida apresenta riscos. Embora a técnica seja realizada por cirurgiões experientes, complicações como infecção, hematomas e rejeição da prótese podem ocorrer. É fundamental entender e discutir os riscos com o cirurgião plástico antes de decidir pela cirurgia. Mito: A recuperação rápida oferece resultados instantâneos e duradouros. Verdade: Embora a recuperação rápida possa permitir um retorno rápido às atividades diárias, os resultados finais da cirurgia plástica com prótese de silicone levam tempo para se estabilizarem. A cicatrização completa e a acomodação das próteses exigem paciência e cuidados pós-operatórios adequados. “A colocação de prótese de silicone com recuperação rápida pode ser uma opção interessante para algumas pessoas, desde que sejam considerados todos os aspectos e riscos envolvidos. É importante ter em mente que cada caso é único, e a decisão deve ser tomada em conjunto com um cirurgião plástico experiente e qualificado”. Conclui o cirurgião plástico da Clínica Libria. Clínica Libria CRM Dr. Hugo Sabath – 131199

