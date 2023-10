Kayky Brito aparece pela 1a vez após acidente

O ator Kayky Brito usou as redes sociais nesta terça-feira (10)

para atualizar os fãs sobre sua saúde. Além de cantar com um sorrisão no rosto, o ator agradeceu aos bombeiros e ao motorista Diones Coelho da Silva por salvarem sua vida após o atropelamento.

Ele também agradeceu o apoio da família e dos amigos durante a recuperação. Por fim, Kayky mostrou como anda sua saúde e declarou: “O negócio é viver! Viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre. O lado direito tá um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até, tá tudo bem! Vamos que vamos!”.: Reprodução/Instagram)

🚨AGORA: Kayky Brito se pronuncia pela primeira vez após acidente. “Vivam como se não houvesse amanhã, por que viver é um milagre” pic.twitter.com/QkriRC1b69 — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 10, 2023

