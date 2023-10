Santander e Visa sorteiam viagens para o SuperBowl

SuperBowl- O Santander lança a promoção “Você em Vegas”

em parceria com a Visa, patrocinadora oficial da NFL – liga norte-americana de futebol –, que vai sortear três viagens para os clientes e acompanhantes assistirem o SUPER BOWL LVIII, a ser realizado em 11 de fevereiro de 2024, no Allegiant Stadium – Las Vegas (EUA). Além das viagens, serão sorteados 500 prêmios de R$ 200 em crédito na fatura. A promoção começou em 20 de setembro e tem vigência até 6 de novembro de 2023.

Todos os clientes que tiverem um cartão de crédito Santander Visa poderão participar. Para isso, será necessário fazer um cadastro no site www.santander.com.br/voceemvegas e juntar números da sorte: cada R$ 100 em compras no crédito Visa equivalem a um número da sorte. Além disso, de acordo com o engajamento do cliente na campanha, é possível acumular 10 números de uma só vez por meio da aquisição de um novo cartão (titular) ou, para quem já é cliente, mudança de uma categoria superior à atual (upgrade), utilizando-os em compras.

Ao utilizar o Cartão Online com qualquer valor, o cliente também ganha dois números uma única vez. O Cartão Online pode ser gerado no app Way e app Santander e utilizado nas carteiras digitais Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay, bem como em compras pela internet. Cada participante poderá acumular até mil números.

Os três pacotes de viagem terão suas despesas pagas para o ganhador e um acompanhante. O regulamento da promoção está disponível no site e os ingressos para o jogo são cortesias da Visa.

As campanhas que promovemos com nossos parceiros, especialmente, para grandes eventos esportivos, são muito importantes para presentearmos nossos clientes com uma experiência única. É uma forma de mostrar o valor da nossa oferta de cartões, considerado um dos melhores do Brasil, comenta Rogério Panca, diretor de Cartões e Pagamentos Digitais do Santander Brasil.

