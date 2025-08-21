Idosos de Nova Odessa participam de plantio de árvores no Terra Nova

Ação entre Fundo Social e Meio Ambiente recupera área degradada

Integração, cidadania e cuidado com o planeta foram os pilares da “Terça D” desta semana. O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa e a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente promoveram um plantio de 14 mudas de árvores nativas com os participantes do Programa Melhor Idade. A ação ocorreu em uma área verde do bairro Terra Nova, que passou por processo de revitalização.

O local, que até recentemente era um ponto de descarte irregular de lixo, vem sendo recuperado pela Prefeitura. Um primeiro plantio foi realizado em 2021. A ação desta terça-feira (19/08) teve como objetivo complementar a recomposição da mata, substituindo as mudas que não vingaram e garantindo a preservação e o embelezamento do espaço para toda a comunidade.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, destacou o impacto da iniciativa. “Esta ação vai muito além do plantio. Também reforça o papel ativo dos nossos idosos na comunidade” afirmou. Para o secretário de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, a iniciativa simboliza a união de causas nobres. “Estamos conectando o cuidado com o meio ambiente e a valorização dos nossos idosos. Eles estão literalmente plantando um legado de sustentabilidade para as futuras gerações”, destacou.

Sobre o Programa Melhor Idade

A ação de plantio é uma das muitas atividades oferecidas pelo Programa Melhor Idade, que busca promover qualidade de vida, autoestima e convívio social para os idosos de Nova Odessa. Os participantes têm acesso a um leque de atividades gratuitas, como ginástica, dança, pilates, coral, vôlei adaptado, jogos de mesa, artesanato e hidroginástica.

Podem participar moradores de Nova Odessa com 60 anos ou mais. O cadastro deve ser feito presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede do Fundo Social de Solidariedade (Espaço Melhor Idade), localizada na Rua Heitor Penteado, nº 199, Centro (em frente ao Instituto de Zootecnia – IZ).

