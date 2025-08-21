ESF do Parque da Liberdade fala com gestantes sobre saúde no puerpério

Leia + sobre saúde

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Parque da Liberdade realizou na terça-feira (19) uma roda de conversa voltada a gestantes, na Diaconia do bairro São Jerônimo, anexa ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). A atividade integrou a programação do Agosto Dourado, mês de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.

O encontro foi conduzido pelo enfermeiro Marcos Paulo Rodrigues, que abordou o tema “Puerpério: Saúde da Mulher após a Gestação”. As participantes receberam orientações sobre amamentação, cuidados com a região perineal no pós-parto e sobre o funcionamento das visitas puerperais realizadas pelas equipes de saúde no domicílio.

“O puerpério, assim como a gestação, é uma fase de grandes transformações na vida da mulher. Ter uma rede de apoio social, envolvendo a família e a equipe multiprofissional, contribui de forma significativa para o bem-estar da mãe, da criança e da comunidade”, destacou o enfermeiro.

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, ressaltou a importância da ação. “Iniciativas como esta fortalecem o vínculo entre as gestantes e os serviços de saúde, promovendo informação de qualidade e acolhimento. Nosso objetivo é garantir que cada mulher se sinta amparada neste período tão especial e desafiador, que é o pós-parto”, afirmou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP