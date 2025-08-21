Funcionária da empresa terceirizada de Nova Odessa Primordial entraram em contato reclamando que estão com o salário atrasado. “A empresa ainda não pagou os funcionários”, relatou uma funcionária da empresa que presta serviços para a prefeitura.

A contratação da empresa Primordial Serviços Ltda. para realizar a limpeza das escolas municipais em abril deste ano.

São 70 funcionáriosários da empresa que é relativamente nova. Os funcionários estão há seis meses em atividade.

Os funcionários pediram que fosse “divulgado na internet para todos ficar ciente, por que eles alegam que a prefeitura não está pagando para eles e ficamos sem salário”.

Outra terceirizada

No final da semana passada, funcionários da empresa terceirizada WM Ferreira reclamaram ficar sem o pagamento. Comunicado enviado pela empresa para funcionários fala em ‘situação recorrente e fora de nosso controle’ por parte da administração.

Leitinho admitiu crise da prefeitura

Em vídeo publicado na semana passada, o prefeito Leitinho Schooder (PSD) admitiu que a cidade passa por crise financeira. Ele voltou a culpar o pagamento de precatórios e por a culpa no ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) e deu a entender que a penúria vai seguir nos próximos meses.

