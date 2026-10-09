O iFood, empresa brasileira de tecnologia, anuncia a abertura das inscrições para o Programa Eleva PcD, iniciativa inédita da companhia voltada exclusivamente à contratação de profissionais com deficiência. O programa oferece vagas no modelo híbrido flexível e remoto para profissionais de todo o país, focado nas áreas de negócios e tecnologia, com contratação CLT por tempo indeterminado, jornada de desenvolvimento em IA aplicada, mentoria executiva e atuação em desafios reais de negócio.

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As inscrições podem ser realizadas até 13 de outubro, pelo site de carreiras.

O Eleva PcD busca pessoas para as posições estratégicas de Analista Sênior (negócios) e Desenvolvedor de Software (tecnologia), que tenham no mínimo quatro anos de experiência de mercado. Desde o 1º dia de trabalho, os talentos são alocados diretamente em suas respectivas áreas de atuação, além de participarem de uma jornada de seis meses em desenvolvimento aplicado em cultura AI-First, combinando a resolução de projetos de alta complexidade, aceleração técnica em IA e mentoria executiva individualizada com lideranças da companhia.

“No iFood, acreditamos que a inclusão acontece quando garantimos espaço para que profissionais com deficiência possam ocupar cadeiras que impulsionem seu talento, em uma jornada que o apoie em seu potencial máximo. Decidimos evoluir as iniciativas afirmativas para ir além das posições de início de carreira, com abertura para muita autonomia, aprendizado e tomada de decisão”, explica Raphael Bozza, Vice-Presidente de Pessoas do iFood. “

Serviço — Programa Eleva iFood 2026:

Inscrições: 29 de setembro a 13 de outubro de 2026.

29 de setembro a 13 de outubro de 2026. Início da admissão: novembro de 2026.

novembro de 2026. Pré-requisitos: ser uma pessoa com deficiência, ter no mínimo 4 anos de experiência de mercado nas áreas de Negócios ou Tecnologia. Inglês não é obrigatório.

ser uma pessoa com deficiência, ter no mínimo 4 anos de experiência de mercado nas áreas de Negócios ou Tecnologia. Inglês é obrigatório. Contratação: CLT por prazo indeterminado (cargos: Analista Sênior e Desenvolvedor de Software).

CLT por prazo indeterminado (cargos: Analista Sênior e Desenvolvedor de Software). Jornada: 6 meses de jornada inicial de desenvolvimento AI-First, em paralelo à atuação na área, com mentoria executiva.

6 meses de jornada inicial de desenvolvimento AI-First, em paralelo à atuação na área, com mentoria executiva. Modelo: híbrido flexível ou remoto (a depender da área).

híbrido flexível ou remoto (a depender da área). Mais informações e link de inscrição: http://carreiras.ifood.com.br/eleva