O iFood, empresa brasileira de tecnologia, anuncia a abertura das inscrições para o Programa Eleva PcD, iniciativa inédita da companhia voltada exclusivamente à contratação de profissionais com deficiência. O programa oferece vagas no modelo híbrido flexível e remoto para profissionais de todo o país, focado nas áreas de negócios e tecnologia, com contratação CLT por tempo indeterminado, jornada de desenvolvimento em IA aplicada, mentoria executiva e atuação em desafios reais de negócio.
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As inscrições podem ser realizadas até 13 de outubro, pelo site de carreiras.
O Eleva PcD busca pessoas para as posições estratégicas de Analista Sênior (negócios) e Desenvolvedor de Software (tecnologia), que tenham no mínimo quatro anos de experiência de mercado. Desde o 1º dia de trabalho, os talentos são alocados diretamente em suas respectivas áreas de atuação, além de participarem de uma jornada de seis meses em desenvolvimento aplicado em cultura AI-First, combinando a resolução de projetos de alta complexidade, aceleração técnica em IA e mentoria executiva individualizada com lideranças da companhia.
“No iFood, acreditamos que a inclusão acontece quando garantimos espaço para que profissionais com deficiência possam ocupar cadeiras que impulsionem seu talento, em uma jornada que o apoie em seu potencial máximo. Decidimos evoluir as iniciativas afirmativas para ir além das posições de início de carreira, com abertura para muita autonomia, aprendizado e tomada de decisão”, explica Raphael Bozza, Vice-Presidente de Pessoas do iFood. “
Serviço — Programa Eleva iFood 2026:
- Inscrições: 29 de setembro a 13 de outubro de 2026.
- Início da admissão: novembro de 2026.
- Pré-requisitos: ser uma pessoa com deficiência, ter no mínimo 4 anos de experiência de mercado nas áreas de Negócios ou Tecnologia. Inglês não é obrigatório.
- Contratação: CLT por prazo indeterminado (cargos: Analista Sênior e Desenvolvedor de Software).
- Jornada: 6 meses de jornada inicial de desenvolvimento AI-First, em paralelo à atuação na área, com mentoria executiva.
- Modelo: híbrido flexível ou remoto (a depender da área).
- Mais informações e link de inscrição: http://carreiras.ifood.com.br/eleva
Sobre o iFood
O iFood, empresa brasileira de tecnologia com 15 anos de história, é hoje a plataforma líder e referência no setor de delivery na América Latina. Conectando estabelecimentos, consumidores e entregadores em um único ecossistema, o iFood oferece soluções práticas que vão além da entrega de refeições, atendendo diferentes necessidades e promovendo transformação social por meio da educação e da tecnologia.
A tecnologia, inovação e a sua cultura são os principais ativos da empresa, que movimenta mensalmente 180 milhões de pedidos feitos por mais de 65 milhões de clientes, sustentando um ecossistema que conta com 600 mil entregadores conectados e 500 mil estabelecimentos parceiros em mais de 2.000 cidades brasileiras. Além de impulsionar avanços e conveniência em áreas como mercados, farmácias, fintech e benefícios, o iFood impacta a economia, com o “Efeito iFood” e é responsável pela geração de mais de 1 milhão de postos de trabalho diretos e indiretos, além de impulsionar o PIB brasileiro em 0,70%.
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