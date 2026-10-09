O Palmeiras venceou o Bahia por 1 a 0 na volta do futebol e colou no Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão. A diferença agora é de um ponto. O jogo foi na noite desta quinta-feira no NuBankPark. Mais cedo o time carioca viu o Santos arrancar o empate nos minutos finais com 2 gols de Neymar.
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O Palmeiras abriu o placar do jogo aos seis minutos. Andreas Pereira levantou a bola na área em cobrança de escanteio, Barboza ajeitou de cabeça, e Flaco López completou para o gol. Pouco depois, o Verdão teve uma falta para cobrar próxima da área. Andreas Pereira mandou direito, e Ronaldo defendeu.
Spectators waiting with bated breath
Por volta dos 30 minutos, o Palmeiras teve mais uma chegada perigosa. Marlon Freitas recebeu cruzamento de Khellven, mas finalizou fraco e rasteiro para fácil defesa. O Bahia assustou aos 35 após um contra-ataque, mas Gustavo Gómez fez o corte preciso e evitou a finalização.
Aos 36, Flaco López recuperou a bola no ataque e acionou Vitor Roque, que mandou rasteiro para defesa de Ronaldo. Pouco depois, o Verdão saiu em contra-ataque, Andreas abriu com Khellven, que ajeitou e bateu para o gol, levando perigo para Ronaldo, que se esticou para espalmar.
O Palmeiras manteve a pressão no segundo tempo
Vitor Roque bateu de longe, mas mandou para fora do gol do Bahia. Aos cinco minutos, quase o camisa 9 fez o segundo. Flaco recebeu de Andreas e acionou Khellven, que cruzou na área para o Tigrinho, que não alcançou. O Bahia respondeu. Kike Olivera recebeu na direita e cruzou na área para Erick Pulga, que foi travado por Murilo na finalização.
Aos 15, em cobrança de falta, Andreas Pereira mandou pelo alto, e Marlon Freitas furou na pequena área. Cerca de cinco minutos depois, Flaco viu Ronaldo adiantado, tentou por cobertura, mas mandou para fora. Na sequência, Luciano Juba cobrou falta na área, e Carlos Miguel tirou de soco para afastar o perigo.
Sosa quase marcou aos 26. O paraguaio recebeu de Andreas na entrada da área e finalizou com perigo, obrigando Ronaldo a se esticar e fazer a defesa para mandar para fora. Logo depois, desviou para Sosa, que soltou uma bomba rasteira, acertando o pé da trave. Aos 38, o paraguaio teve nova chance e mandou buscando o ângulo, mas viu o goleiro defender. Na sequência, Erick arriscou de fora da área para o Bahia e viu Carlos Miguel defender.
Agora o Verdão tem o dérbi contra o Corinthians no domingo. Só a vitória interessa a Palmeiras e Corinthians.
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