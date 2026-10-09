A psicóloga Paula Bufarah foi homenageada pela Câmara Municipal de Sumaré pela realização da primeira edição da Corrida pela Vida. O evento, realizado no dia 27 de setembro, nasceu com o propósito de ampliar o diálogo sobre saúde mental, prevenção ao suicídio, acolhimento e valorização da vida, levando essa mensagem para além dos consultórios e aproximando-a da comunidade.

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A profissional recebeu moção de congratulação do vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), durante a sessão ordinária desta terça-feira (6).

Na Moção nº 135/2026, Valdir de Oliveira destaca que a Corrida pela Vida reuniu aproximadamente 700 participantes na Praça das Bandeiras, em Sumaré, em uma programação que incluiu corrida de 5 km e caminhada de 3 km. A iniciativa mobilizou atletas, famílias, profissionais da saúde, voluntários e moradores da região, promovendo a integração da comunidade e a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental.

O parlamentar também ressalta o caráter solidário do evento. Para a retirada dos kits, os participantes foram convidados a doar 1 kg de alimento não perecível. A ação resultou na arrecadação de aproximadamente meia tonelada de alimentos, destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, para contribuir com o atendimento de famílias e instituições assistenciais do município.

Psicóloga Paula Bufarah e homenagem

A homenagem também reconhece a trajetória profissional de Paula Bufarah, que atua nas áreas clínica e organizacional, com experiência em saúde mental, avaliação psicossocial e gestão de riscos psicossociais. A psicóloga também desenvolve ações de promoção da saúde e do bem-estar no ambiente de trabalho, além de ministrar palestras sobre o tema.

Na justificativa da moção, Valdir de Oliveira enfatiza que a iniciativa transformou a experiência profissional da psicóloga em uma ação concreta de conscientização, prevenção e solidariedade. O vereador também reconhece a contribuição dos patrocinadores, apoiadores, parceiros e voluntários que participaram da organização do evento.

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