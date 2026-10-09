O Campeonato de Futebol Amador Gigantão, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, teve sequência nesta semana com confrontos válidos pela quarta rodada noturna da 1ª divisão e pela semifinal da 3ª divisão, no gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

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Pela divisão principal, na terça-feira (6), o São Roque venceu o Lírios City por 3 a 0. Já nesta quarta (7), na semifinal da 3ª divisão, a equipe do Zanaga superou o UFC pelo mesmo placar.

A tabela de jogos e a classificação da competição também podem ser acompanhadas pelo site Campeonato Americana 2026 – iFut e pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Para acessar as informações do Gigantão, basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026”.

Recanto x Atlético Riviera

Após análise do relatório da equipe de arbitragem e acontecimentos que resultaram no final antecipado do outro confronto válido pela semifinal da 3ª divisão, entre Recanto e Atlético Riviera, a Junta Disciplinar Desportiva (JDD) e a Comissão Disciplinar da competição decidiram pela exclusão das duas equipes do campeonato, além das demais punições previstas no regulamento do torneio.

Confira os resultados Gigantão:

1ª divisão – 4ª rodada noturna

06/10 (terça-feira)

Centro Cívico

São Roque 3 x 0 Lírios City

3ª divisão – Semifinal

07/10 (quarta-feira)

Centro Cívico

UFC 0 x 3 Zanaga

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