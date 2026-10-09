As escolas municipais de Santa Bárbara d’Oeste que receberam o Prêmio Excelência Educacional investiram os recursos do programa na aquisição de 88 novos equipamentos de ar-condicionado para qualificar as condições de atendimento nas salas de aula. A instalação dos aparelhos foi iniciada nesta semana no CIEP “Dom Eduardo Koaik”, no Planalto do Sol.

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Também receberão os novos equipamentos as ADIs “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”, no Jardim Esmeralda, e “Geraldo Rocha Campos”, na Vila Linópolis; os CIEPs “Angélica Sega Tremocoldi”, no Jardim das Orquídeas, “Leonel de Moura Brizola”, no Santa Rita, e “Carmelina Pellegrino Cervone”, no Residencial Zabani; e as Emefeis “Profª Iraídes Ferreira Lourenço”, no Jardim Pérola, “Ruth Garrido Roque”, no Parque Olaria, e “Vereador José Luiz Gomes da Silva – Zelo”, no Conjunto dos Trabalhadores.

Algumas unidades escolares também estão recebendo adaptações na estrutura elétrica para viabilizar a instalação dos aparelhos. Os serviços são executados pela Secretaria de Obras e Serviços.

Escolas e prêmio

A certificação foi anunciada em evento promovido pela Prefeitura em novembro de 2025. Ao todo, 15 escolas receberam o certificado “Escola Ouro 2024”, além de recursos financeiros de até R$ 53 mil por unidade, conforme a pontuação obtida e o número de alunos. Ao todo, foram destinados R$ 531 mil às escolas.

O Prêmio Excelência Educacional integra o programa Alfabetiza Juntos SP, do Governo do Estado, e reconhece o desempenho da Rede Municipal de Ensino por meio do cumprimento de metas estabelecidas a partir dos resultados do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), considerando a média dos alunos do 2º e do 5º ano do Ensino Fundamental.

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