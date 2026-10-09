A Ouvidoria Municipal de Nova Odessa foi contemplada, na segunda-feira (05), com o Selo Prata durante solenidade de Entrega do Selo Ouvidoria Cidadã, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). O evento aconteceu no Auditório Nobre “Professor José Luiz de Anhaia Mello”, na capital paulista.

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A iniciativa, originada a partir do Programa de Aperfeiçoamento e Fortalecimento das Ouvidorias Municipais lançado em março deste ano, visa dar visibilidade e estimular o constante aprimoramento das ouvidorias públicas como ferramentas de transparência, controle social e eficiência na gestão.

A premiação é dividida em três níveis de maturidade: o Selo Bronze (requisitos institucionais e formais), o Selo Prata (boas práticas de gestão e qualidade no atendimento) e o Selo Ouro (ações de acessibilidade, inclusão, combate à discriminação e estímulo à participação social).

Nova Odessa

Por ter alcançado a categoria Prata, o Ouvidor Municipal novaodessense, Leandro Pupo, foi convidado a receber o certificado diretamente das mãos da Conselheira Presidente do TCESP, Cristiana de Castro Moraes, e do Coordenador da Ouvidoria, Conselheiro Renato Martins Costa.

O prefeito Cláudio Schooder (Leitinho) comemorou o mérito e destacou o impacto do serviço prestado à população. “É uma imensa alegria ver o reconhecimento de nossa cidade. Essa conquista reflete o compromisso diário da nossa gestão com a participação cidadã e a eficiência no serviço público”, afirmou o chefe do Executivo, estendendo o agradecimento ao ouvidor municipal, Leandro Pupo, e a toda a equipe envolvida pela dedicação e competência.

O evento contou ainda com uma palestra de Mário Vinícius Claussen Spinelli, doutor em Administração Pública e ex-Ouvidor-Geral da Petrobras, reforçando o papel estratégico das ouvidorias na governança pública. Com a conquista do Selo Prata consolidada, o município planeja avançar ainda mais nos critérios de atendimento e controle social.

“A partir de agora, nossa meta é somar esforços para elevar o nível de maturidade da Ouvidoria de Nova Odessa e, consequentemente, alcançar o reconhecimento com o Selo Ouro”, projetou o Ouvidor Municipal, Leandro Pupo.

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