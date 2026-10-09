Uma dupla de amigos espancou uma mulher e foi presa em Americana esta quinta-feira. A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu dois homens, na tarde desta quinta-feira (8), suspeitos de envolvimento em uma ocorrência registrada como tentativa de feminicídio. O caso aconteceu na Rua das Orquídeas, na região da Cidade Jardim, em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A equipe da VTR 245 foi acionada via controle para atender a uma ocorrência de desentendimento no endereço informado. Ao chegar ao local, os guardas foram informados sobre uma mulher que apresentava diversas lesões e havia deixado o local.

A vítima foi localizada pela equipe da ROMU 263, composta pelo subinspetor Roque e pelos guardas municipais Vieira e Bertini. Diante da gravidade da situação, a equipe acionou o serviço de ambulância para prestar atendimento à mulher.

Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José, onde precisou ser intubada em razão de seu estado clínico, permanecendo internada.

Dupla diz ter se defendido

Em relato aos guardas municipais, os dois homens envolvidos alegaram que a vítima teria tentado agredir um deles e que o segundo homem interveio para separá-los, afirmando também ter sido agredido. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde os fatos foram apresentados à autoridade policial, que determinou a prisão dos dois homens por suspeita de tentativa de feminicídio.

Leia Mais notícias da cidade e região