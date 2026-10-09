Prefeito Rafael Piovezan entrega revitalização do Parquinho do Panambi neste sábado (10)

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O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entrega neste sábado (10), às 9h30, a revitalização do tradicional Parquinho do Panambi, o Centro de Recreação Infantil “Dona Antonieta Mauro Biondi”. A inauguração integra a programação do SBO Kids 2026, realizada em comemoração ao Dia das Crianças.

Localizado entre as ruas das Rosas, dos Girassóis, das Palmas e Manacás, no Jardim Panambi, o espaço passou por uma ampla revitalização, com investimento total de R$ 1,1 milhão da Prefeitura.

A revitalização contou com o restauro do robô e do foguete, dois brinquedos símbolos do Parquinho do Panambi, além da instalação de dois novos brinquedos, o avião e o barco. O espaço também recebeu nova pintura, nova pista de caminhada e novos sanitários, além de uma área destinada à instalação de food trucks.

“Esse parquinho fez parte da infância de muitas pessoas e continua fazendo parte da história das famílias de Santa Bárbara. Hoje eu venho aqui com o Miguel e o Davi, e isso tem um significado muito especial para mim. São décadas de histórias e memórias que esse lugar carrega. E nada melhor do que entregar esse espaço revitalizado justamente nesse período do Dia das Crianças, para que nossas crianças possam aproveitar, brincar e criar novas lembranças com suas famílias. É isso que queremos: cuidar de um lugar tão especial e fazer com que ele continue fazendo parte da infância de muitas gerações”, ressaltou o prefeito Rafael Piovezan.

Inaugurado em 1979, o Parquinho do Panambi é um dos espaços públicos mais tradicionais de Santa Bárbara d’Oeste. A revitalização tem como objetivo oferecer melhores condições de uso, segurança e conforto à população, fortalecendo as políticas públicas voltadas ao lazer, à convivência, à promoção da saúde e ao bem-estar social.

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