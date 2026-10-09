Alunos participam de sessão simulada do Câmara Jovem

Alunos do 8ºano da E.E. Profª Antonieta Ghizini Lenhare participam de sessão simulada do projeto Câmara Jovem

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Cerca de quarenta alunos do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Profª Antonieta Ghizini Lenhare, da região do Jardim Brasília, participaram da etapa da sessão simulada do projeto educacional “Câmara Jovem” da Câmara Municipal de Americana, realizada nesta quinta-feira (8) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

Ainda na escola, os alunos participaram de discussões de caráter interdisciplinar e atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário. Além disso, receberem o apoio dos coordenadores, professores e assessores da Câmara para a realização de várias etapas do projeto, como pesquisas e elaboração das proposituras.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo.

No plenário, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Kauã Pelisson Fronio (presidente), Lavine Yuna Omori (primeira secretária) e Laís Campos Nogueira (segunda secretária). Foram discutidos dois projetos de lei e quatro indicações. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

O vice-presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (PL), destacou a relevância da juventude na política. “É muito importante que vocês usem as ferramentas e tecnologias que vocês têm para acessar informações relevantes que ajudem a transformar a sociedade. O debate apresentado por vocês é o que precisamos para melhorar o mundo em que vivemos”, comentou.

O segundo secretário da Câmara Municipal de Americana, vereador Lucas Leoncine (PL), utilizou a palavra para falar da sua trajetória na política. “Foi no grêmio estudantil que percebi a importância da política na transformação da nossa cidade e sociedade. Que essa participação no Câmara Jovem desperte em vocês o interesse em acompanhar a política municipal”, disse.

Gualter Amado (PDT) comentou a importância do projeto Câmara Jovem na formação cidadã dos alunos. “Foi muito interessante observar como vocês aprenderam a separação entres os poderes legislativo, executivo e judiciário. Nessa experiência vocês puderam entender melhor quais são as atribuições e atuação de vereador. Continuem com esse interesse e dedicação em aprender”, completou.

Jean Mizzoni (Agir) também utilizou da palavra apontando a relevância das proposituras apresentadas pelos jovens. “As reivindicações aqui apresentadas mostram que vocês têm observado bem a cidade e tudo aquilo que está ao redor. É dessa maneira que podemos construir políticas públicas mais efetivas”, concluiu.

As seguintes proposituras foram debatidas e aprovadas pelos vereadores mirins:

– Projeto de lei do vereador Calebe Torrezani da Silva, que institui a política de coleta seletiva nos bairros com o benefício fiscal de desconto de 10% no IPTU nos imóveis do bairro que realizar a maior coleta seletiva. Foi aprovado por 10 votos favoráveis e oito contrários.

– Projeto de lei da vereadora Laís Campos Nogueira, que cria o programa “Americana – Cidade Esponja”, determinando a construção de reservatórios de captação de água pluvial em grandes edificações como shoppings, supermercados e galpões; utilização de pisos permeáveis em espaços públicos e instalação de cisternas de reaproveitamento de água da chuva em escolas públicas e particulares.

– Indicação do vereador Miguel Bernardo de Souza Sá solicitando a reforma e melhorias na Praça Manoel Françoso, no bairro Jardim Brasília. Aprovada por 11 votos favoráveis e sete contrários.

– Indicação de autoria da vereadora Lavine Yuna Omori, solicitando melhorias e ampliação das ciclovias dos bairros Jardim Brasília e Terramérica, foi aprovada por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Miguel Marino José, solicitando a construção de um centro especializado para portadores de TEA, no bairro Jardim Brasília. Aprovada por 11 votos favoráveis e sete contrários.

– Indicação de autoria do vereador Kauã Pelisson Fronio, solicitando a construção de transposição viária sobre a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), interligando os bairros Jardim Terramérica e Jardim Jacyra. Foi aprovada por unanimidade.

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