Padre Luis Casimiro tomou posse como novo pároco em Americana. No dia 06 de fevereiro de 2026, a Paróquia São Camilo de Léllis, em Americana, juntamente com suas comunidades Santo Expedito, São Luiz Gonzaga e Nossa Senhora das Graças, viveu dias de grande expectativa e intensa preparação para a chegada do novo pároco. Com espírito de unidade e alegria, a comunidade organizou uma celebração especial para marcar este momento significativo da vida paroquial.

A Missa de Posse Canônica contou com a presença de membros da antiga paróquia do sacerdote, Santo Amaro, em Nova Odessa, além de fiéis provenientes de Artur Nogueira, Limeira, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Piracicaba.

Familiares, amigos, filhos espirituais e a comunidade local se uniram em oração e louvor, testemunhando com fé e comunhão a acolhida ao novo pastor confiado por Deus à Igreja.

Presidida por Dom José, Bispo Diocesano, e concelebrada por padres e diáconos convidados, a Santa Missa expressou a comunhão da Igreja Particular e a alegria pelo início oficial do ministério do Padre Luís Casimiro à frente da Paróquia São Camilo de Léllis, que compreende as comunidades Nossa Senhora das Graças, Santo Expedito e São Luiz Gonzaga.

Segundo o Direito Canônico (cân. 527), a Posse Canônica é o ato pelo qual o sacerdote assume publicamente a missão confiada pela Igreja, comprometendo-se a ensinar, santificar e conduzir o povo de Deus. Durante o rito, esse compromisso foi acolhido com atenção e oração por toda a assembleia, consciente da responsabilidade pastoral que se inicia.

A participação expressiva dos fiéis revelou uma comunidade viva, sedenta da Palavra e do serviço pastoral, reafirmando o que o Catecismo da Igreja Católica ensina: o sacerdote é chamado a agir na pessoa de Cristo, Pastor e Servo, a serviço da unidade e da evangelização.

Mais do que um rito institucional, a celebração foi marcada por um clima de profunda espiritualidade, alegria e gratidão. A assembleia reunida rezou e louvou a Deus pela vida do novo pároco, confiando sua missão à intercessão de São Camilo de Léllis e da Virgem Maria.

