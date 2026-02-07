Centros de Convivência da Melhor Idade de Hortolândia retomam atividades

Nesta semana, unidades do Jd. Amanda e do Remanso Campineiro deram boas-vindas aos idosos inscritos

A turma da Melhor Idade de Hortolândia está animada para as atividades de 2026. Nesta semana, os idosos cadastrados nos CCMIs (Centros de Convivência da Melhor Idade) do Remanso Campineiro e do Jd. Amanda foram acolhidos pelas equipes de cada unidade, com muita festa. Para este ano, a Prefeitura de Hortolândia, por meio da secretaria de Governo, programa uma série de atividades especialmente para o público dos CCMIs, com música, dança, esporte e recreação.

As boas vindas ao pessoal do Jd. Amanda foi na terça-feira (03/02). De acordo com a coordenadora da unidade, Mônica Rodrigues Watanabe, cerca de 200 pessoas participaram do momento de celebração. “Foi uma reunião muito produtiva. Nossa expectativa para este ano é realizar várias atividades, inclusive passeios fora da cidade, bailes, bingo, gincana. Para cada mês tem um tipo de atividade diferente”, descreveu Mônica.

Já na unidade do CCMI Remanso, o primeiro encontro do ano foi nesta quarta-feira (04/02), com a participação de mais de 500 inscritos. A coordenadora local, Josiane Crepaldi, ressalta a alegria em receber os idosos para o retorno das atividades. “Essa retomada das ações simboliza a continuidade de um trabalho já consolidado, que oferece segurança, respeito, acolhimento, bem estar físico e mental proporcionando um envelhecimento ativo e saudável para todos os participantes”, comentou Josi.

Inscrições

As unidades do CCMI são dedicadas ao bem-estar e à qualidade de vida dos idosos de Hortolândia, oferecendo uma ampla variedade de cursos e atividades voltadas para a saúde, o lazer e o aprendizado contínuo, com integração social e desenvolvimento de novas habilidades. Para participar, basta ter 60 anos ou mais e fazer a inscrição na unidade mais próxima de casa:

CCMI Remanso Campineiro

Endereço: Rua Euclides Pires de Assis, nº 200, Remanso Campineiro

E-mail: [email protected]

Telefone: (19) 3819-7966

CCMI Jd. Amanda

Endereço: Avenida Tarsila do Amaral, nº 640, Jd. Amanda II

E-mail: [email protected]

Telefone: (19): 3887-4644

