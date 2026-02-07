O Rio Branco de Americana chegou à sua 1a vitória na Série A3 do Campeonato Paulista. O jogo do desafogo foi contra o Paulista de Jundiaí na tarde deste sábado. O jogo foi a primeira vitória do Tigre da Paulista, que consegue se afastar da lanterna da.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O único gol do jogo só saiu aos 45′ do segundo tempo, Diego Lazarini recebeu cruzamento vindo da direita e chutou para o fundo das redes.

O Rio Branco vai a 4 pontos ganhos em 5 rodadas e ainda não venceu no torneio.

Enquete durante a partida ao vivo mostrou que 76% dos torcedores já temem a queda do Tigre para a série A4 este ano.

Rio Branco volta a jogar

O Tigre subiu para a 12a posição e agora volta a jogar na quarta-feira em Araras. O alvinegro pega o União às 15h e vai em busca da 1a vitória fora de casa e escalar.

Leia + sobre esportes