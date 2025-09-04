III Festival Infantil de Capoeira celebra tradição afro-brasileira em Santa Bárbara

O Teatro Municipal Manoel Lyra foi palco, na última sexta-feira (29), do III Festival Infantil de Capoeira de Santa Bárbara d’Oeste, um encontro marcado pela musicalidade, pela energia das rodas e pela participação das crianças da Rede Municipal de Ensino.

Promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Educação, Esportes e Cultura e Turismo, em parceria com a Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro, o Grupo África e o Moriá Brasil, o festival reuniu mestres, professores, monitores, alunos e famílias em uma grande celebração cultural.

Mais do que apresentações, o evento foi um movimento de pertencimento e ancestralidade, que reforçou a importância da capoeira como instrumento de educação, identidade e inclusão social. Cada jogo, canto e gesto destacou a força dessa manifestação que é, ao mesmo tempo, arte, luta, música e resistência.

O festival integra a programação da Semana Municipal da Capoeira, instituída pela Lei nº 4.306, de 17 de agosto de 2022, que incluiu a data no calendário oficial de eventos do município. A iniciativa tem como objetivo fortalecer e dar visibilidade aos trabalhos de capoeira desenvolvidos nas escolas municipais, valorizando as crianças como guardiãs e continuadoras dessa tradição afro-brasileira.

A Prefeitura agradece às famílias, mestres, professoras, monitores, alunos e às secretarias envolvidas pelo apoio, reforçando o compromisso com a preservação da cultura como patrimônio imaterial.

