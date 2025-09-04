Nestlé investirá R$ 1 bi para modernizar e ampliar fábrica de cafés solúveis em Araras

A Nestlé vai investir cerca de R$ 1 bilhão entre 2025 e 2028 para modernizar e ampliar sua fábrica de cafés solúveis em Araras, no interior de São Paulo. O aporte integra o plano de R$ 7 bilhões anunciado pela companhia este ano para o Brasil e reforça o papel estratégico da unidade, reconhecida globalmente como referência na produção de Nescafé. Com o investimento, a fábrica —que exporta para 65 países— terá um aumento de 10% na capacidade de produção, fortalecendo ainda mais a competitividade internacional do café brasileiro.

A modernização contempla uma nova linha de extração de café solúvel equipada com tecnologias de ponta. Entre elas, o uso de Inteligência Artificial aplicada ao Controle Avançado de Processo (APC), que monitora parâmetros como torra, umidade e coloração em diferentes etapas, garantindo a padronização da qualidade do Nescafé. Esse nível de automação permite ajustes em tempo real e predição de falhas, elevando a eficiência e a confiabilidade da operação. A unidade também vem incorporando IA generativa para análises preditivas e relatórios personalizados de tendências.

Todas essas inovações fazem parte da jornada de fábricas conectadas da Nestlé, que aplica conceitos da Indústria 4.0 — como Internet das Coisas (IoT), Machine Learning, Big Data, Cloud Computing, robótica autônoma e realidade aumentada/virtual. Os resultados já são expressivos: desde 2019, houve redução de mais de 30% nas paradas não planejadas, aumento de 30% na flexibilidade das linhas e crescimento de 16% na produtividade das operações brasileiras.

“A fábrica de Araras é parte fundamental da história da Nestlé Brasil e continuará sendo protagonista do nosso futuro. Esse investimento reforça o compromisso da Nestlé com inovação, sustentabilidade e com a valorização do café brasileiro, reconhecido mundialmente por sua qualidade. Ao modernizar nossas operações, ampliamos a competitividade global do Nescafé produzido no país e geramos mais valor para toda a cadeia”, afirma Fábio Kuhn, diretor da fábrica de Araras.

O novo aporte se soma aos R$ 500 milhões anunciados no primeiro semestre de 2025 para a área de cafés da Nestlé no Brasil, voltados à inovação de portfólio, ampliação da produção, desenvolvimento de cafés em cápsulas e soluções voltadas ao segmento de Nestlé Professional.



