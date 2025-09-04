Comerciantes de Americana podem se inscrever no ‘Vitrine Digital’ até domingo

As inscrições para o programa Vitrine Digital, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana, em parceria com o Sebrae-SP e a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), seguem abertas até o próximo domingo (7). O programa é gratuito e oferece capacitação para os comerciantes do município que possuem lojas físicas e querem aumentar seu faturamento usando ferramentas digitais para vender seus produtos. Os interessados podem se inscrever através do banner disponível na página inicial do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

O Vitrine Digital consiste em um ciclo de aulas com temas relacionados ao comércio eletrônico, com o objetivo de capacitar e conscientizar os comerciantes sobre a importância de estar no ambiente digital, além de ajudá-los a se adaptarem às novas formas de consumo, ampliando os canais de venda, atraindo clientes e garantindo sua sustentabilidade e crescimento no cenário atual.

Os encontros terão início no dia 9 de setembro, com uma palestra de sensibilização para todos os participantes inscritos, com o tema “Do físico ao digital: o que mudou no comércio e por que o físico não basta”. Na sequência, os comerciantes serão divididos em dois grupos – iniciantes e já atuantes no digital -, e cada grupo terá duas palestras ao longo das semanas seguintes (confira a programação completa ao final da matéria). O encontro de encerramento será no dia 21 de outubro, com a palestra “Como continuar crescendo e se destacar no mercado digital”, para todos os participantes.

Programa

“Esse programa é uma grande oportunidade para os nossos comerciantes ampliarem seus negócios e aprenderem a usar, na prática, ferramentas simples que fazem diferença no dia a dia. Nossa proposta é mostrar caminhos acessíveis para aumentar vendas e atrair mais clientes. Quero convidar todos os micro e pequenos empresários a se inscreverem e participarem do Vitrine Digital, que será totalmente gratuito e trará benefícios reais para o crescimento do comércio local”, comentou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Com foco em micro e pequenos comércios, o programa terá ênfase na execução, abordando tópicos como catálogo, atendimento, pagamento e entrega, por meio da utilização de ferramentas simples e populares, como WhatsApp, Instagram, Pix e outras alternativas.

Após o ciclo de palestras, os comerciantes que tiverem comparecido a todos os encontros receberão ainda uma consultoria presencial personalizada no próprio comércio, com 4 horas de duração, a fim de colocar em prática os aprendizados adquiridos durante as capacitações.

Programação completa do Programa Vitrine Digital:

09/09 – 19h – Auditório do CCL

Abertura com palestra de sensibilização para todos: “Do físico ao digital: o que mudou no comércio e por que o físico não basta”

16/09 – 19h – Acia

1ª palestra para o público-alvo iniciante: “Desvendando o comércio digital: como começar”

23/09 – 19h – Acia

1ª palestra para o público-alvo já atuante no digital: “Escalando vendas digitais: como aumentar o faturamento com multicanais”

30/09 – 19h – Acia

2ª palestra para o público-alvo iniciante: “Como atrair e converter clientes digitais”

07/10 – 19h – Acia

2ª palestra para o público-alvo já atuante no digital: “Gerando oportunidades: como aumentar a visibilidade e atrair clientes digitais”

21/10 – 19h – Auditório do CCL

Palestra de encerramento: “Como continuar crescendo e se destacar no mercado digital”

