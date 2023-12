Iluminação da Praça Vera Lucia Samartin Lorenzi ganha reforma e melhorias da Prefeitura de Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa está realizando a reforma e modernização do sistema de fornecimento subterrâneo de energia elétrica para a iluminação da Praça Vera Lucia Samartin Lorenzi, na Avenida Brasil, Jardim Marajoara. A praça tem se destacado nos últimos anos como palco para eventos esportivos e recreativos promovidos pela Prefeitura e também por particulares, como “manhãs de lazer” e ponto de largada e chegada para corridas e caminhadas. O serviço é realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento.

Segundo o engenheiro elétrico Emerson Padela, a modernização inclui a mudança do padrão de “entrada” de energia elétrica da rede da concessionária para a praça, a troca dos cabos de alimentação principal e a instalação de novos eletrodutos e caixas de passagem – tudo já devidamente adequado ao mais recente padrão NBR 5410/ABNT.

“Esses serviços deve levar cerca de 10 dias, e visa garantir o bom funcionamento da iluminação da praça, bem como a segurança das famílias que usufruem desse espaço no início das manhãs, para suas caminhadas e exercícios, e nos fins de tarde e finais de semana, para lazer e recreação”, explicou Padela.

A “nova” rede de distribuição, com equipamentos superiores, vai acontecer agora a partir do “centro” da praça, evitando quedas de tensão e de energia. Não foi necessário trocar as atuais luminárias da “Praça do Marajoara”, que foram instaladas em julho e, portanto, são novas. Antes, cada luminária tinha 100 watts de potência, e as atuais são de 150 watts.

“Também foi feita, na ocasião, uma poda ornamental das árvores da área de lazer, elevando suas copas e garantindo melhor iluminação e segurança aos usuários”, completou o engenheiro. A próxima praça pública a receber a modernização do sistema de fornecimento subterrâneo de energia elétrica para a iluminação será a do Residencial Mathilde Berzin.

Mais notícias da cidade e região

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP