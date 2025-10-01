A importância da vistoria antes de receber as chaves
A importância da vistoria antes de receber as chaves
A arquiteta Natália de Souza enfatiza que a análise criteriosa evita prejuízos, garantindo que o imóvel entregue pela construtora esteja alinhado com o contrato de compra
Realizada antes da entrega das chaves, a vistoria é parte fundamental da aquisição de um imóvel, seja ele novo ou usado | Foto: Freepik
A aquisição de um imóvel é, para muitos, a realização de um sonho e um dos investimentos mais significativos da vida. No entanto, o entusiasmo com a entrega das chaves pode fazer com que detalhes essenciais passem despercebidos. Nesse momento a vistoria é fundamental, pois oferece a oportunidade de confirmar se ele corresponde ao que foi assinado em contrato.
A arquiteta Natália de Souza, do escritório ResiliArt Arquitetura, ressalta que não ter ao lado a experiência de um profissional incorre no risco de realizar a inspeção sem observar todos os detalhes e acabar assinando o termo de entrega que, no final das contas, aceita as eventuais falhas construtivas.
“Depois dessa aval, a construtora não realiza correções nos itens de acabamento. A garantia oferecida cobre sistemas hidráulicos e elétricos, mas não contempla pintura, revestimentos ou pisos”, afirma.
Diante das especificidades, ela enfatiza a necessidade de uma avaliação que compreenda os aspectos técnicos e saiba conduzir a vistoria de forma adequada. “Quando o cliente já está conosco, acompanhamos esta etapa e não deixamos passar nenhuma avaria. Inclusive, quando o futuro morador não pode estar presente, também o representamos“, esclarece a profissional.
Mas como funciona uma vistoria?
Para a arquiteta Natália de Souza, um profissional especializado garante que falhas ou problemas de acabamento sejam identificados | Foto: Kelly Queiroz
A fiscalização em apartamentos e casas novas ocorre antes da entrega da chave, garantindo que o imóvel esteja em total conformidade. “Não existe uma sequência fixa para a realização desse procedimento, pois cada projeto é único e cada construtora adota sua própria metodologia”, explica Natália de Souza. Ela acrescenta que o tamanho do imóvel também influencia a forma como a vistoria se realiza, tornando impossível estabelecer uma regra rígida sobre como iniciar ou organizar a inspeção.
Mesmo com essas variações, o objetivo permanece o mesmo. Trata-se de conferir se o imóvel está de acordo com o memorial descritivo e com o que foi contratado, avaliando acabamentos, revestimentos, pintura, pisos e instalações hidráulicas e elétricas.
O que observar nos imóveis novos
A boa e velha lista é uma grande amiga no momento da vistoria | Foto: Freepik
Segundo a arquiteta, a vistoria em imóveis novos tende a ser mais simples, uma vez que toda a infraestrutura é recém-instalada e permanece coberta pela garantia. Mesmo assim, é justamente nos acabamentos que se concentram os maiores problemas. “É comum encontrarmos pedras como granitos mal instaladas ou fora de nível, com pouca vedação, além de revestimentos desalinhados, rejuntes irregulares, falhas de emassamento em paredes, pintura superficial que não evidencia imperfeições e rodapés mal fixados”, enumera.
Ela acrescenta que também são frequentes espelhos de tomadas sujos ou danificados e guarda-corpos de varandas com avarias ocasionadas pelo processo de obra. Esses detalhes comprometem a qualidade do imóvel se não forem observados com atenção.
|
Rodapés mal fixados estão entre as observações analisadas pela arquiteta Natália de Souza | Foto: Freepik
A arquiteta reforça que o olhar de um especialista é um investimento que proporciona tranquilidade ao comprador. “O proprietário tende a avaliar apenas o que é visível”, analisa.
Embora o destaque esteja nos imóveis novos, Natália lembra que a vistoria em imóveis usados exige ainda mais atenção. “Nesse caso, o processo é minucioso e envolve a verificação de cada detalhe, pois falhas estruturais ou de manutenção podem impactar diretamente no valor de compra, venda ou locação e até gerar conflitos entre as partes interessadas”, conclui.
Sobre ResiliArt Arquitetura, @resiliart_arq
Uma equipe de arquitetos que contempla a integração entre o espaço e o indivíduo. Por meio de soluções customizadas, desenvolvem projetos a partir do diálogo e da tradução das aspirações dos clientes. Dessa maneira, exploram opções de layout que se materializam em ambientes atemporais, ao combinar tendências, personalidade e tecnologia. Os projetos podem ser concebidos e conduzidos do início ao fim pela equipe de arquitetos, desde a obra até o enxoval, com a missão de garantir comodidade, eficiência e confiança aos clientes.
