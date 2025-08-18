Incêndio em casa deixa homem com 90% do corpo queimado

Um incêndio registrado em uma casa em Sumaré deixou um homem com 90% do corpo queimado na madrugada desta segunda-feira. O caso foi no Portal Bordon pouco depois das 5h da madrugada.

A principal suspeita é que o fogo tenha começado no botijão de gás. O homem foi levado pelo Samu para atendimento de urgência.

Abaixo a resenha (relatório) do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência.

Incêndio em residência com vítima-

Horário: 05:10 Município: Sumaré Endereço: RUA VERA LUCIA DE SOUZA, 96.

Bairro: Residencial Portal Bordon Número de Viaturas: 4

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados para incêndio em residência com possível vítima. No local, foi realizada busca e exploração e localizada uma vítima masculina, aproximadamente 50 anos, consciente, orientada, com queimaduras em torno de 90% do corpo. Vítima foi atendida pela USA do Samu. Não foram localizadas mais possíveis vítimas. Realizado a extinção do fogo, rescaldo e deixado o local em segurança.

Área construída : 50 m2. Área queimada : 30 m2. Provavelmente início do fogo na cozinha.

Acionada defesa Civil do município para medidas cabíveis e policiamento de Área.

