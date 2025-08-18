MAC Americana exibe filmes de Jorge Furtado na Sessão Pontos MIS

Leia + sobre diversão e arte

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) Americana recebe, na segunda-feira (18), uma programação especial dedicada ao cineasta Jorge Furtado. Às 19h30, serão exibidos o longa-metragem “Saneamento Básico, o Filme” e o aclamado curta “Ilha das Flores”, ambos em restauração 4K, na sessão do Programa Pontos MIS. A entrada é gratuita. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

“Saneamento Básico, o Filme” (2007, relançado em 2025) é uma comédia com classificação indicativa de 12 anos. Tem em seu elenco Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga, Lázaro Ramos e Paulo José. O filme acompanha moradores de uma pequena vila que se unem para reivindicar a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, precisam produzir um filme de ficção.

Em seguida, haverá a exibição de “Ilha das Flores” (1989), com classificação de 10 anos. Um tomate plantado, colhido, vendido e, ao apodrecer, jogado no lixo, revela uma realidade chocante, expondo desigualdades sociais de forma impactante. O curta nacional foi reconhecido em festivais nacionais e internacionais, tendo recebido os prêmios de Melhor Curta-Metragem, Melhor Curta do Júri Popular, Prêmio da Crítica no Festival de Gramado (1989), conquistado o Urso de Prata em Berlim (1990) e o prêmio de Melhor Filme pelo júri popular e o Prêmio da Crítica no Festival de Clermont-Ferrand em 1991, na França.

“Esta é uma excelente oportunidade de conhecer e rever duas produções de Jorge Furtado que misturam humor, crítica social e reflexão”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Programa Pontos MIS é realizado no município por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o MIS (Museu da Imagem e do Som) de São Paulo. A exibição dos filmes acontece no MAC Americana, oferecendo ao público a oportunidade de revisitar obras fundamentais do cinema nacional e internacional.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP