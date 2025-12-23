A Inflação deve fechar abaixo da meta prevista pelo governo este ano. O IPCA-15 de dezembro de 2025 registrou uma alta de 0,25%, conforme dados divulgados pelo IBGE hoje (terça-feira).

Principais Indicadores:

Inflação Mensal (Dezembro/2025): 0,25%.

Acumulado no Ano (2025): A prévia fechou o ano com alta de 4,41%, abaixo do teto da meta, que é de 4,5%.

Contexto Regional: Em Porto Alegre, o índice registrou uma variação superior à média nacional, com alta de 0,50% no mês.

O resultado consolidado do ano de 2025 ficou dentro das expectativas revisadas pelo mercado, que nas semanas anteriores projetava um IPCA em torno de 4,33% a 4,40%.

