O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está com processo seletivo aberto para contratação de nutricionista (Edital 57/2025) e enfermeiro (a) (Edital 58/2025). As inscrições vão até o dia 31 de dezembro.
Para fazer o cadastro do currículo, os links são os seguintes:
Nutricionista- https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=2862021
Enfermeiro( a) – https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=2864752
O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.