Adolescentes foram detidos por policiais do 48º BPMI por tráfico de drogas, porte de munições de uso restrito e roubo

Equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) atenderam a quatro ocorrências distintas entre a tarde de segunda-feira (22) e a madrugada desta terça (23), resultando na apreensão de três adolescentes por atos infracionais relacionados a tráfico de drogas, porte de munições de uso restrito e roubo, além da prisão de dois adultos em Sumaré e Hortolândia.

Armas e drogas no Primavera

O caso de maior gravidade envolvendo menor foi registrado na tarde de segunda-feira (22), no bairro Jardim Primavera, em Sumaré. A Polícia Militar foi acionada via Copom para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, na qual um adolescente teria ameaçado a própria avó. No local, a vítima relatou ter sido ameaçada de morte pelo neto, enquanto o jovem alegou tratar-se apenas de uma discussão familiar. Durante o atendimento, os policiais sentiram forte odor de entorpecentes no interior da residência.

Com autorização da moradora, foi realizada vistoria no imóvel, sendo localizadas, no quarto do adolescente, embalagens utilizadas para drogas, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, porções de maconha, crack e a substância conhecida como “dry”, além de munições intactas de calibre 9 mm. O menor foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

Entorpecentes no Basilicata

Ainda em Sumaré, no bairro Jardim Basilicata, outro caso de ato infracional por tráfico de drogas foi registrado na tarde de segunda-feira (22). Durante patrulhamento, policiais visualizaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles entregava uma bolsa a outro. Com a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados.

Durante a tentativa de evasão, um dos indivíduos arremessou uma bolsa que continha entorpecentes. No Plantão Policial, foi constatado que dois dos envolvidos eram menores de idade, que permaneceram apreendidos, enquanto o terceiro indivíduo ficou preso. Foram apreendidos 160 eppendorfs de cocaína, 54 porções de crack e R$ 113,10 em dinheiro.

Moto roubada no São Sebastião

O terceiro caso envolvendo adolescente ocorreu em Hortolândia, na madrugada de terça-feira (23). A Polícia Militar foi acionada para atendimento de um roubo de motocicleta. A vítima informou ter sido abordada por dois indivíduos, um deles armado, que levaram a motocicleta e um telefone celular.

Com o rastreamento do aparelho, as equipes localizaram o veículo abandonado no bairro Jardim São Sebastião. Nas proximidades, dois suspeitos foram abordados, sendo encontrado com o adolescente um simulacro de arma de fogo e, com o maior de idade, o celular da vítima. Ambos foram reconhecidos, e o adulto permaneceu preso, enquanto o adolescente foi apreendido.

Drogas no Rosa e Silva

Já a quarta ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (22), no bairro Jardim Rosa e Silva, em Sumaré, e envolveu apenas um adulto. Durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, um indivíduo foi abordado e informou que atuava como vigia do ponto de venda de entorpecentes, indicando locais onde as drogas estavam escondidas em área de mata. Após buscas, os policiais localizaram uma sacola com substâncias ilícitas. O homem foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.