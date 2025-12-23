PROCON de Hortolândia é aliado do consumidor contra fraudes nas compras de final de ano

As festas de final de ano estão chegando e, com eles, o consumidor deve seguir as dicas do PROCON (Programa de Defesa e Proteção do Consumidor) de Hortolândia, órgão vinculado à Prefeitura, para evitar golpes na hora de adquirir os presentes.

De acordo com o PROCON, para evitar situações desagradáveis, o consumidor deve analisar diversas situações como as condições de pagamento oferecidas, as taxas de juros cobrados, prazos para quitação, valor de frete se cobrado, dentre outros.

É fundamental analisar se a compra de determinado item, ainda que em valor promocional, cabe no bolso e não irá comprometer o orçamento.

COMPRAS ONLINE e o Procon

Antes das compras online, é importante verificar se o perfil ou o site possui reclamações, assim como é recomendável ter cuidado com preços baixos demais, que podem ser uma armadilha. Dar preferência a fornecedores que informem canais de atendimento, CNPJ e endereço físico.

O consumidor deve estar atento à forma como procura o fornecedor; não deve clicar em links enviados por e-mail, WhatsApp ou mensagens, sem antes checar no canal oficial do fornecedor se aquela forma de contato está correta. Observar atentamente os dados da empresa em boletos, a titularidade de contas para depósito e outras informações, também ajudam o consumidor a identificar possíveis fraudes

“O PROCON está ao lado do consumidor. Qualquer situação, o consumidor pode procurar nossos canais de comunicação ou, se preferir, vir até o posto de atendimento no Paço Municipal”, orienta a diretora do PROCON Hortolândia, Dra. Eliane Daluio Costa.

ATENDIMENTO

O PROCON Hortolândia orienta os consumidores a denunciarem irregularidades pelo telefone ou pessoalmente no Palácio dos Migrantes – Paço Municipal “Angelo Augusto Perugini”, rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100, Jardim Metropolitan, Hortolândia/SP – CEP 13.184-792. Telefones: (19) 3965-1400 – Ramais 7022 / 7034, WhatsApp (19) 99635-4208, e-mail [email protected].

