Santa Bárbara tem Colônia de Férias a alunos da Rede Municipal em janeiro

Recreação, esporte, socialização e atividades lúdicas diversificadas para promover a criatividade. Esta é a proposta da Colônia de Férias promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entre os dias 12 e 16 de janeiro, das 12h30 às 16 horas, para os alunos de 4 a 11 anos de idade matriculados na Rede Municipal de Ensino.

A iniciativa, uma parceria das secretarias de Educação, Esporte e Promoção Social, é oferecida gratuitamente com o objetivo de promover tempo de qualidade para as crianças durante as férias escolares.

As inscrições podem ser feitas pelos responsáveis das crianças em uma das três unidades que serão polo de atendimento a partir de 5 de janeiro de 2026. Havendo vagas, o convite é aberto para toda a comunidade das regiões atendidas.

As colônias de férias serão realizadas na EMEI “Charles Keese Dodson”, no Bosque das Árvores, na Emefei “Profª Maria Martiniano Gouvea Valente – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano e na Casa da Criança, na Vila Oliveira. Os locais atendidos foram escolhidos estrategicamente para atender a demanda das famílias. A volta às aulas será em 21 de janeiro de 2026, com o início do ano letivo.

Confira o endereço das unidades que são polo da Colônia de Férias:

EMEI “Charles Keese Dodson”

Avenida Ruth Garrido Roque, 1111, Parque do Lago

Emefei “Profª Maria Martiniano Gouvea Valente – Dona Bininha”

Rua Padre Arthur Sampaio, 571, Conjunto Roberto Romano

Casa da Criança

Avenida dos Bandeirantes, 705, Vila Oliveira

