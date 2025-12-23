Unidade Fiscal de Hortolândia passará a valer R$ 4,9718 em janeiro de 2026

A partir do dia 1º de janeiro de 2026, o valor da UFMH (Unidade Fiscal Municipal de Hortolândia) será atualizado, levando em conta a inflação dos últimos 12 meses no Brasil, fixada em 4,46% pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Ela passará dos atuais R$ 4,7595 para R$ 4,9718. O reajuste é o menor verificado, desde 2023, que foi de 4,31%.

O índice serve como base para cálculos fiscais do município, sendo aplicado na correção monetária de impostos e taxas, como o IPTU (Imposto Territorial Predial Urbano) e o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), e em valores venais de terreno e construção, por exemplo.

A nova expressão monetária foi publicada na edição 2650 do Diário Oficial Eletrônico do Município, publicada nesta quarta-feira (17/12), disponível neste link.

