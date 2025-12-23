Leoncine fiscaliza tráfego entre as ruas Israel e Líbano, na Vila Omar
O vereador Lucas Leoncine (PSD) fiscalizou na quarta-feira (17) a sinalização de trânsito implantada como medida de controle de tráfego entre as ruas Israel e Líbano, na Vila Omar.
De acordo com o parlamentar, seu gabinete é frequentemente acionado pelos moradores sobre acidentes recorrentes no trecho. “Fizemos uma indicação em outubro e outra em novembro e ainda este mês nós recebemos mais imagens de acidentes. É um trecho muito perigoso e precisava de intervenção imediata do poder público”, explica.
Ainda no local, Leoncine destacou que apenas a instalação de uma placa sobre limite de velocidade não foi suficiente. “Nós agora acompanhamos a execução dessa rotatória, pois as colisões de veículos seguiam acontecendo mesmo com placa de trânsito. Nossa expectativa é que o fluxo se torne mais seguro. Vou continuar acompanhando e cobrando ações da prefeitura”, concluiu.
