Insanos Moto Clube arrecada leite neste domingo, na Estação Ferroviária de Nova Odessa

Em uma iniciativa solidária regional, a divisão local do Insanos Moto Clube promove neste domingo (28/01) uma arrecadação de leite longa vida em prol das famílias carentes atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa. O encontro, com integrantes de diversas divisões do clube, está marcado para as 9h30, em frente à Estação Ferroviária da Praça Central José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho, e deve atrair dezenas de motociclistas de toda a região de Campinas.

Após a concentração em frente à Estação, por volta das 10h, os grupos devem dar uma volta pelas ruas e avenidas da região central da cidade. Em seguida, seguirão para a sede do Fundo Social, na Rua Heitor Penteado – onde serão recebidos pela presidente voluntária do órgão, Rose Miranda, e farão a entrega das doações.

Segundo os organizadores do encontro solidário, a maior parte do leite já foi arrecadada pelas diversas divisões envolvidas no Moto Clube. Mas quem quiser contribuir com a ação solidária pode levar sua doação neste domingo cedo ao ponto de encontro dos motociclistas, em frente à Estação Ferroviária de Nova Odessa.

“Essa é uma ação social da Regional Campinas, em conjunto com as divisões de Campinas, Nova Odessa, Sumaré, Paulínia, Hortolândia, Indaiatuba, Valinhos e Monte Mor. Faremos um ‘bonde’ com muitas motos para fazer a entrega de leite. Convidamos mais pessoas para estarem presentes nesta ação social, que será muito importante para as famílias mais necessitadas de Nova Odessa”, afirmou Francisco Firmino, mais conhecido como Mamuth, diretor da divisão local do Insanos.

Segundo ele, tal ação social regional é promovida regularmente pelas divisões do Insanos Moto Clube. “Essa é uma ação regional, porém a Divisão Nova Odessa tem também suas ações emergenciais. Já atendemos algumas famílias da cidade com a arrecadação e doação de fraldas geriátricas e cestas básicas”, acrescentou Mamuth – que está iniciando um trabalho de atração de novos integrantes e expansão do trabalho social do Moto Clube na cidade.

“O Insanos Moto Clube tem como lema ‘fazer o bem sem olhar a quem’ e a Regional Campinas está empenhada em mostrar que isso é mais do que um lema, é um estilo de vida. Continuaremos rodando com nossas motos e levando ajuda para quem mais precisa”, informou recentemente o clube.