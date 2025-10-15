A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, abre nesta quarta-feira (15) as inscrições para vagas em creches municipais. O prazo segue até o dia 24 de outubro.

A oportunidade é destinada a crianças que ainda não frequentam as unidades da Rede Municipal de Educação Infantil.

Famílias que já realizaram a inscrição em agosto não precisam refazer o processo, pois a vaga já está garantida.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, na escola mais próxima da residência da família, durante o horário de funcionamento da unidade.

📄 Documentos necessários nas inscrições:

* Certidão de nascimento da criança

* RG e CPF dos pais ou responsáveis

* Comprovante de endereço atualizado em nome do responsável legal

📍 O atendimento acontece em todas as unidades da rede municipal de educação infantil.

