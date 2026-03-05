Abertas inscrições para curso gratuito de Libras em Hortolândia

Uma das turmas é voltada à comunidade; a outra é para profissionais da rede municipal de Educação

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de aperfeiçoamento e formação continuada em Libras (Língua Brasileira de Sinais), a ser promovido de março a novembro deste ano pela Prefeitura de Hortolândia, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Há 160 vagas disponíveis, em duas turmas: 80 delas abertas à comunidade e 80 destinadas a profissionais da rede municipal de Educação.

Interessados têm até as 10h do dia 12 de março para se inscrever. Membros da comunidade que desejam aprender a língua devem realizar o cadastro através do site oficial da Prefeitura de Hortolândia. Já os profissionais da educação, sejam eles professores, gestores e educadores da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, inclusive do CIER, sejam eles de escolas contratadas por meio do Programa “Bolsa Creche” ou gerenciadas pela Associação Maria do Carmo, a inscrição deve ser feita diretamente com a gestão escolar de sua unidade de trabalho. O processo de seleção priorizará candidatos que atuam no atendimento a pessoas que necessitam da comunicação em sinais, além de avaliar a motivação dos inscritos.

O curso possui uma carga horária total de 120 horas, que mescla 93 horas de aulas presenciais e 27 horas de atividades complementares, como pesquisas e produções em vídeo. As aulas acontecerão quinzenalmente no Centro de Formação dos Profissionais em Educação “Paulo Freire”, localizado na Rua Euclides Pires de Assis, 205, no Remanso Campineiro. Os encontros serão realizados das 18h30 às 20h30, com turmas às terças-feiras, sob orientação da professora Elaine Ap. da Silva, e às quartas-feiras, com a professora Maiquele Cruz de Carvalho.

As aulas começam nos dias 17 e 18 de março, com a formatura prevista para o dia 25 de novembro de 2026. A formação abrange o desenvolvimento histórico da comunidade surda e aspectos linguísticos da Libras, como alfabeto manual, saudações, gramática e contextos do cotidiano. Para garantir a certificação ao final do processo, o aluno deve cumprir as atividades extras propostas e manter uma frequência mínima de 80%.

A ação, realizada por meio do Departamento de Pedagogia e Formação Continuada, está em conformidade com a lei que reconheceu a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão no ano de 2002, pela Lei de Libras nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Essa legislação veio não só favorecer a inclusão social dos surdos, como também contribuir para a garantia de seus direitos como cidadãos brasileiros.

