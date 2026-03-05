Motorista desvia de cachorro, derruba poste e suspende aulas na ETEC Dagnoni em Santa Bárbara

Um acidente registrado na manhã desta quarta-feira provocou a suspensão das aulas na ETEC Professor Doutor José Dagnoni. De acordo com relatos de estudantes, um motorista tentou desviar de um cachorro e acabou colidindo contra um poste em frente à unidade escolar, por volta das 10h20.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com o impacto, o poste foi derrubado e houve interrupção no fornecimento de energia elétrica. Por conta do problema, as aulas foram suspensas. Alunos dos períodos da tarde e da noite foram informados de que não haverá atividades até a normalização da situação.

Leia Mais notícias da cidade e região