Abertas inscrições para dois cursos gratuitos do Fundo Social de Hortolândia

Voltadas a moradores de Hortolândia, formações serão realizadas por meio de parceria

Estão abertas as inscrições para mais duas formações gratuitas, que serão promovidas pelo FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia, a partir de outubro, em regime de parceria com a iniciativa privada. São elas: o “Curso de Crochê para Iniciantes” e o “Curso de Assistente Financeiro”.

Poderão se inscrever moradores de Hortolândia, jovens ou adultos. As idades mínimas, os dias e os horários de cada formação, assim como os links para inscrição, estão descritos abaixo. Dúvidas podem ser elucidadas pelo telefone (19) 99979-8763.

Confira abaixo os detalhes de cada formação:

“Curso Gratuito de Crochê para Iniciantes” – em parceria com a Igreja do Nazareno Rosolém

Inscrições até 01/10: neste link

Requisito: ter a partir dos 15 anos de idade

Vagas: 15 vagas

Início: 12/10/2025

Témino: 11/12/2025

Horário: às quintas-feiras, das 13h30 às 16h30

Local: Igreja do Nazareno – Rosolém, Rua Ercílio Antônio Meira, 777 – Jd. Santa Izabel

Conteúdo:

Neste curso, os alunos terão a oportunidade de aprender o crochê do zero, desenvolver novas habilidades e até transformar o artesanato em uma fonte de renda.

“Curso de Assistente Financeiro” (160h/a) – em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)

Inscrições até 01/10: neste link

Requisitos: ter a partir dos 16 anos de idade e Ensino Fundamental concluído

Vagas: 25 vagas

Início: 07/10/2025

Témino: 12/12/2025

Horário: de terça a sexta-feira, das 13h30 às 17h

Local: CRAS Jd. Amanda , Av. Tarsila do Amaral, 540 – Jardim Amanda II

Conteúdo:

Neste curso do Senai, os alunos terão a oportunidade de aprender conceitos fundamentais de finanças, organização de contas a pagar e receber, fluxo de caixa, noções de contabilidade, controle de orçamento, conciliação bancária e elaboração de relatórios financeiros.

