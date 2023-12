Inscrições para cursos gratuitos da Escola Municipal de Música terminam no domingo

Termina no domingo (17) o prazo de inscrições para o processo seletivo 2024 voltado aos cursos do Núcleo de Formação da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. Os interessados devem se inscrever por meio do banner na página inicial do site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br.

Ao todo, são 104 vagas: violão clássico (4), violino (7), viola clássica – de orquestra sinfônica (8), violoncelo (4), contrabaixo acústico (3), flauta transversal (7), clarineta (9), saxofone (4), trompa (2), trompete (7), trombone/bombardino/tuba (5), técnica vocal (13), piano (20) e percussão (11).

A idade mínima é de 10 anos para os cursos de contrabaixo, flauta transversal, percussão, piano, saxofone, trompa, trompete, violão e violino. Para os cursos de clarineta, técnica vocal e violoncelo, ao menos 12 anos. Os interessados em trombone/bombardino/tuba e viola devem ter idade mínima de 14 anos.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo será feito em duas fases. A primeira será online e a segunda fase será presencial. A lista de aprovados na primeira fase será divulgada em 22 de dezembro, no site da Prefeitura.

Os candidatos aprovados receberão um e-mail comunicando a data e o horário da entrevista presencial da segunda fase, que acontecerá entre os dias 19 e 23 de fevereiro de 2024, nas dependências da Escola Municipal de Música, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293.

A lista de aprovados na segunda fase será divulgada em 26 de fevereiro de 2024, também no site da Prefeitura. Os aprovados receberão orientações por e-mail para realizarem as matrículas entre 26 de fevereiro e 1º de março. As aulas terão início em 4 de março de 2024.

“A Escola Municipal de Música é reconhecida por formar, gratuitamente, músicos de altíssima qualidade, que levam o nome de Americana para todo o país. É motivo de orgulho para todos nós”, diz a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Os chamados cursos de formação têm duração de oito semestres, divididos em Ciclo I e Ciclo II, com quatro disciplinas obrigatórias (instrumento, teoria musical, prática de grupo e coro acadêmico), com carga horária de até seis horas semanais.