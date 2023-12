Mulher leva R$ 2 milhões da Nota Fiscal Paulista

O ano de 2023 vai terminar de forma especial para uma mulher de Ribeirão Preto. Isso porque ela fez suas compras colocando CPF nas notas e, agora em dezembro, foi a sorteada com o prêmio especial da Nota Fiscal Paulista: R$ 2 milhões.

A nova milionária mora no Bairro Jardim Recreio e participou da 181ª extração do Programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP) com 27 bilhetes eletrônicos, gerados pelas compras feitas no mês de agosto.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Moradores de Praia Grande, Osasco, e dois da Capital também terão uma renda extra no final deste ano, já que foram premiados com o segundo maior prêmio do sorteio, recebendo R$ 500 mil cada.

Além disso, cinco entidades que prestam serviços assistenciais também vão encerrar 2023 com o caixa reforçado. Foram sorteadas pela Nota Fiscal Paulista e receberão o prêmio de R$ 100 mil a Sociedade Beneficente Casa da Esperança, de Itaquaquecetuba; a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, de Fernandópolis; e outras três entidades da Capital: Obra Filantrópica e Missionária Novo Lar Betânia (Vila Princesa Isabel), Grupo Chaverim (Jardim Europa) e o Movimento Internacional de Evangelização (Bairro Engenheiro Goulart).

As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam em dezembro R$ 7,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Impedimentos ou restrições

Para as entidades filantrópicas cadastradas, além do procedimento de desbloqueio vigente, é importante ressaltar que para resgatar o prêmio a instituição deve estar com o Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – CRCE liberado, conforme a legislação do programa. Entidades com cadastro inativo devem fazer o acesso com login e senha do Posto Fiscal, consulte os detalhes aqui.

Já para os consumidores com créditos acumulados ou prêmios da Nota Fiscal Paulista, mas que tenham algum tipo de pendência com o Estado, inscritos no Cadin, estão impedidos de resgatá-los até que as dívidas sejam quitadas.

Resultado

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 181.

Confira os valores e municípios dos principais premiados:

Prêmios principais do 181º sorteio Bairro/Município/Estado R$ 1.000.000,00 JARDIM RECREIO/RIBEIRAO PRETO/SP R$ 500.000,00 VILA TUPI/PRAIA GRANDE/SP R$ 500.000,00 VILA DAS MERCES/SAO PAULO/SP R$ 500.000,00 PIRATININGA/OSASCO/SP R$ 500.000,00 JARDIM PANORAMA/SAO PAULO/SP R$ 100.000,00 JARDIM/SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP R$ 100.000,00 JARDIM IPAUSSURAMA/CAMPINAS/SP R$ 100.000,00 VILA COMENDADOR RODRIGUES ALVES/GUARATINGUETA/SP R$ 100.000,00 PARQUE SANTA MADALENA/SÃO PAULO/SP R$ 100.000,00 VILA MARIANA/SAO PAULO/SP R$ 100.000,00 JARDIM HEITOR RIGON/RIBEIRÃO PRETO/SP R$ 100.000,00 CASTOLIRA/PINDAMONHANGABA/SP R$ 100.000,00 VILA NOVA/RIO CLARO/SP R$ 100.000,00 VILA VILAR/OURINHOS/SP R$ 100.000,00 CIDADE JARDIM/CAMPINAS/SP

Sorteio de novembro – Entidades premiadas