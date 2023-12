DAE de Santa Bárbara oferece treinamento no manuseio com inflamáveis

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promove, nesta semana, capacitação de Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis – NR 20 – aos operadores do caminhão comboio, veículo responsável para o transporte seguro de combustíveis e lubrificantes que atende máquinas especiais no local de atuação.

O treinamento visa pontuar características e propriedades dos perigos e riscos no manuseio de líquidos e inflamáveis aos servidores que atuam diretamente na operação do caminhão comboio da Autarquia. Com carga horária de 20 horas e dividido em quatro dias, o curso segue até quinta-feira (14).